HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 560 auf 625 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bank habe stark abgeschnitten und mit den Erträgen und Kosten positiv überrascht, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den höheren Ertragsausblick hätten seine Schätzungen schon weitgehend berücksichtigt. Richardson ist aber nun auch zunehmend zuversichtlich, dass die Bank die Kosten stabil halten kann. Die Kapitalschwäche sei zudem zyklischer und nicht struktureller Natur. Richardson hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für das laufende Jahr um 35 Prozent und für die Folgejahre um sieben bis zehn Prozent an. Die Aktie sei immer noch günstig, aber Konkurrent Standard Chartered sei noch attraktiver bewertet und biete beim Wachstum und den Kapitalerträgen mehr./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.