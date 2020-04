ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen für das erste Quartal von 450 auf 405 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn der britischen Bank liege klar unter seiner Erwartung, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem wiesen die Prognosen der HSBC nun auf schwächere Erträge und eine Zunahme der risikogewichteten Aktiva hin und die Dividenden stünden unter Druck./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



