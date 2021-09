NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC angesichts der Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Die Bank HSBC sei nur in geringem Maße im festlandchinesischen Immobiliensektor engagiert, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Kapitalausstattung in einem Stresstestszenario als robust gegenüber deutlich sinkenden Wohnimmobilienpreisen in China erweisen. Eine mögliche Umstrukturierung der Schulden von Evergrande aber könnte Marktsorgen bezüglich eines Übergreifens von Risiken auf die Vermögenswerte von HSBC in China und Hongkong erhöhen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 18:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 18:06 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.