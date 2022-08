NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC nach den vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal von 590 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die durchschnittliche Analystenschätzung für die Dividende dürfte steigen, nachdem die britische Großbank neue Ziele für die Ausschüttungen an die Aktionäre bekannt gegeben hat, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2022 / 17:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2022 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.