LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC mit Fokus auf das neu gestartete Jahr 2020 von 600 auf 560 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich auf "Underweight" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen nach unten revidiert und damit auch das Kursziel gekappt, schrieb Analyst Chris Manners in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu britischen und irischen Finanzinstituten. Die Schwäche in Hongkong und globale Spannungen dürften die Kerngeschäfte der auf Asien fokussierten Bank belasten./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 16:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.