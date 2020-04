NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Underweight" belassen. Die britische Großbank habe seine Erwartungen und die des Marktes deutlich verfehlt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Ausschlaggebend sei vor allem die unerwartet hohe Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle gewesen. Der Ausblick klinge nun deutlich vorsichtiger./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / BST



