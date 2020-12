HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 47 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des neuen, harten Lockdowns in Deutschland erwarte er nun im Schlussquartal einen deutlicheren Umsatzrückgang als bisher, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte zudem seine Schätzungen für die Erlöse des Modekonzerns 2021. Der Markt übersehe aber viele positive Faktoren, begründete Frey die gültige Kaufempfehlung./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.