NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss vor Zahlen von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die kommenden Quartalszahlen des Modekonzerns dürften sich zwar gegenüber dem zweiten Quartal klar verbessert haben, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik der Erholung lasse aber besonders in den USA zu wünschen übrig, woraus neue Schätzungen resultieren./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 14:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 19:01 / ET



