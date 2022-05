NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss anlässlich des Abgangs von Vorstandsmitglied Heiko Schäfer auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Schäfer habe unter anderem die wichtige Verbesserung der Lieferkette verantwortet, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da er offenbar Chef des Schweizer Outdoor-Bekleidungsanbieters Mammut werde, deute nichts auf einen Streit im Management hin./jcf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 09:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / 09:02 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.