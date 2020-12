HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Viele Unternehmen interpretierten das zurückliegende Quartal als Zeichen einer Erholung, schrieb Analyst Karsten Rahlf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum Konsumgütersektor. Allerdings dürfte bald Ernüchterung einkehren vor allem bei Firmen, die stark von der Expansion des Internethandels profitiert hätten. Seine Sektor-Einschätzung lautet weiter "Neutral". Bei Hugo Boss sieht Rahlf aber Potenzial dank der Expansion des Modekonzerns in China./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2020 / 11:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2020 / 11:37 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.