MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hugo Boss von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 19 Euro gesenkt. Das Coronavirus schränke die Aktivitäten der Modekette ein, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig fehle es dem Konzern im Online-Handel an der kritischen Masse./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 18:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.