NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Management der Modemarke unternehme wohl die richtigen Schritte zum Meistern der Risiken, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vieles hänge nun aber vom Ausmaß der Erholung in der zweiten Jahreshälfte ab - vor allem in Europa und Amerika, wo die Corona-Krise länger andauern könnte als in China./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 01:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 01:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.