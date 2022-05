HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Zuletzt habe die Aktie des Finanzdienstleisters unter der Wahrnehmung gelitten, dass das Geschäftsmodell steigenden Zinsen und einem niedrigeren Verbrauchervertrauen ausgesetzt sei, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch strukturelle Marktanteilsgewinne insbesondere der Hypothekenfinanzierungs-Plattform sollte jede mögliche temporäre Schwäche im Hypothekenmarkt - für die es derzeit keine Anzeichen gebe - kompensieren./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





