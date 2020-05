HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen für das erste Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Geschäftsbericht sollte den nachrichtlichen Höhepunkt für den Finanzdienstleister und dessen Aktien markieren, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Privatkundensegment sei stark gewachsen und habe die operative Gewinnmarge gesteigert. Die Kreditplattform sei auch gewachsen, während die Marge hier in etwas gleich geblieben sei. Die Versicherungsplattform habe enttäuscht. Wegen letzterem und dem nachlassenden Wachstum des Immobiliendarlehensmarktes sei die Aktienbewertung in aktueller Höhe nicht gerechtfertigt./mis/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 08:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 08:28 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.