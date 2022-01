NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola in einem Ausblick auf 2022 von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung europäischer Energieversorger 2021 und einem schwachen Jahresstart 2022 dürfte sich die Lage aufhellen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet dabei auch mit Rückenwind durch die länderspezifischen Versionen des EU-Plans "Fit for 55" und angesichts der Stärke der Strompreise./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2022 / 21:23 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.