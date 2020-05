HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 8,50 auf 9,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der spanische Energiekonzern liefere solides und gut vorhersagbares Wachstum, das am Markt gut verstanden werde und im Kurs entsprechend reflektiert sei, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger fänden aber attraktivere Sektorwerte./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 15:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.