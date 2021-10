NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,20 Euro belassen. Er rechne mit einer starken Dynamik beim Betriebsergebnis, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die negativen Effekte durch die Sonderabgabe auf die Gewinne der spanischen Versorger im Zuge der gestiegenen Energiepreise dürfte unter anderem durch positive Einmaleffekte wie zum Beispiel eine Erleichterung bei der Wasserkraftsteuer mehr als kompensiert werden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / 13:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 13:09 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.