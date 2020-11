NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Iberdrola mit Blick auf eine Kapitalmarktveranstaltung des Energieversorgers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Ausblick für die Jahre bis 2025 beinhalte unter anderem eine operative Ergebnissteigerung (Ebitda) von im Schnitt jährlich sechs bis sieben Prozent, ein höheres Nettoergebnis für 2022 als bisher und steigende Dividenden, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begrüßte die geplanten höheren Investitionen in Bereichen wie Erneuerbare Energien sowie den gleichzeitigen Ausschluss einer Kapitalerhöhung./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 03:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 04:04 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.