NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex nach Jahreszahlen und ersten Aussagen zu den Folgen der Coronavirus-Pandemie von 31 auf 27 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem starken Schlusspurt im Geschäftsjahr 2019/2020 dürfte es nun wegen der tausenden Filialschließungen in vielen Ländern erst einmal sehr schwach weitergehen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dadurch, dass der Konzern aber auf einem dicken Finanzpolster sitze, könne er es durchaus schaffen, sich in der aktuellen Krise gut zu behaupten./kro/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 20:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.