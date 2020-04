LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Inditex angesichts der Covid-19-Krise von 32 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Größere und besser finanzierte Einzelhändler dürften besser in der Lage sein, sich an die aktuelle Situation (Kapazitätsabbau/Marktanteilsgewinne) anzupassen, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Inditex sei der größte, am besten finanziell aufgestellte und wohl auch der am besten laufende Bekleidungshändler der von ihm beobachteten Werte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 01:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 03:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.