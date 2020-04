NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 28 Euro belassen. Der Textilkonzern habe in der Krise im Vergleich zu Wettbewerbern deutliche Vorteile wie etwa eine hohe Flexibilität in der Lieferkette und finanzielle Schlagkraft, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Spanier könnten daher kurzfristig auch am besten durch die schwierige Lage kommen. Zudem werde die Aktie derzeit mit einem zehnprozentigen Bewertungsabschlag auf die Wettbewerber gehandelt./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 12:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.