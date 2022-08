LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex vor den am 14. September erwarteten Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Umsätze des Modeunternehmens dürften in Landeswährung gerechnet im zweiten Jahresviertel um solide 6 Prozent gewachsen sein, und das operative Ergebnis um 11 Prozent, erwartet Analyst Nicolas Champ laut einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies wäre eine respektable Leistung in einem schwierigen Umfeld./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 00:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 04:10 / GMT







Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.