NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex von 34 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Top Pick" belassen. Wenn selbst das weltweit am besten aufgestellte Bekleidungsunternehmen mit liquiden Mitteln von mehr als 8 Milliarden Euro die Entscheidung über eine Dividendenzahlung bis zum Sommer hinauszögere, dann werde klar, in welch beispiellosen Zeiten wir lebten, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Aktie zeigte sich der Experte weiterhin positiv gestimmt./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 11:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 11:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.