NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain nahm in einer am Montag vorliegenden Studie zum europäischen Einzelhandel Aktien aus der Branche vor dem Hintergrund des Klimawandels und eines nachhaltigen, ethischen Wirtschaftens (ESG) unter die Lupe. ESG werde für Konsumenten und Investoren immer wichtiger, schrieb er. Unter den Modeunternehmen hätten vor alle Inditex, H&M sowie Marks & Spencer Initiativen ergriffen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2020 / 18:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 00:15 / ET



