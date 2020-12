NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Modehändler spüre bereits die Folgen des erneuten Lockdown, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das boomende Online-Geschäft sorge allerdings für einen Ausgleich. Auch die Kostenkontrolle und die Lagerbestände lieferten ein gute Voraussetzung für eine starke Erholung im kommenden Jahr./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2020 / 00:00 / UTC





