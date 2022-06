NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach dem Besuch einer Amazon-Boutique im kalifornischen Glendale auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Im Amazon Style Store habe ihn vor allem die neue Technologie beeindruckt, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. In puncto Merchandising-Kompetenz dürften aber die europäischen Konkurrenten Inditex (Zara) und H&M die Oberhand haben. Beide hätten immer noch lediglich einen Anteil von rund 2 Prozent am globalen Bekleidungsmarkt und verfügten somit über reichlich Spielraum, um zu wachsen und weitere Anteile zu gewinnen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2022 / 17:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2022 / 00:45 / EDT



