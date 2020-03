ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Die Streichung des bestehenden Ausblicks sei angesichts der Umstände nicht verwunderlich, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Enttäuschend sei jedoch, dass der Halbleiterhersteller sich nicht zu seiner bisher soliden Bilanzqualität ausgelassen habe./mf/tih



