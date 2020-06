ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach einer Investorenkonferenz mit Vorstandsmitglied Jochen Hanebeck auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Der Chiphersteller rechne in Einklang mit seinen jüngsten Aussagen weiterhin mit dem Tiefpunkt im Autogeschäft im dritten Geschäftsquartal, wobei die Dynamik der künftigen Erholung unklar bleibe, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiverweise gebe es im Tagesgeschäft des Chipherstellers keine Einschränkungen mehr, da alle Fabriken wieder liefen./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 17:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.