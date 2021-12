NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die aktuelle Chipknappheit sei eine gute Bühne für jene Konzerne, deren Halbleiter für die Digitalisierung verwendet würden, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Hierzu gehörten neben Infineon auch ASML, die von wichtigen Trends wie der 5G-Technologie und automatisiertem Fahren profitieren dürften. Auch in den kommenden Monaten dürfte es am Halbleitermarkt bei Angebot und Nachfrage noch eng bleiben./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 22:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.