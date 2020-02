LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2020 sehe er als bescheiden an, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Umsätze des Halbleiterherstellers seien gesunken, während sich die Marge verbessert habe. Trotzdem bewege sich die Prognose für das zweite Quartal nur knapp unter den Markterwartungen, während der Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt wurde. Das Unternehmen habe jedoch kritisch angemerkt, dass die Prognosen - trotz der vergleichsweise umfassenden Aktivitäten in China - den erwarteten Einfluss der Coronavirus-Ausbreitung nicht mit einberechnen./ssc/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 08:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.