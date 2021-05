LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach der Berichtssaison der europäischen Hersteller von IT-Hardware auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Andrew Gardiner erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für den Chiphersteller nur minimal. Angesichts der wohlbekannten Kapazitätsbeschränkungen in dem Sektor habe die Nachfrage nur ein begrenztes Aufholpotenzial./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 20:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 21:00 / GMT



