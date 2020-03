FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon nach einer kassierten Jahresprognose auf "Halten" mit einem fairen Wert von 17 Euro belassen. Die Sicht in die Zukunft sei derzeit eingeschränkt und es bleibe unsicher, wie lange die Phase anhält, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie spreche unter anderem aber die starke Ausrichtung auf strukturelle Wachstumstreiber, die führende Marktposition in allen Segmenten und das krisenerprobte Management./kro/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 16:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 16:40 / MEZ



