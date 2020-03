FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Infineon von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Analysten kürzten ihre Schätzungen für den Chiphersteller abermals. Grund seien die schwächeren Trends im Geschäft mit der Automobilbranche, schrieben sie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der kommenden Monate lasse sich nur in begrenztem Maß vorhersagen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / /



