FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Infineon in seine Auswahlliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Seine Empfehlung laute weiter "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des guten Auftragsbestands und der robusten Nachfrage sei der Halbleiterkonzern auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen für das aktuelle Geschäftsjahr. Prognoseerhöhungen seien im Jahresverlauf 2022 wahrscheinlich. Zudem dürften Megatrends wie Elektromobilität und Energieeffizienz dürften mit der neuen Bundesregierung weiter in den Fokus rücken, wovon die Aktie profitieren könnte./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:59 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 09:06 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.