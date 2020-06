NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 28 Euro angehoben. Die für den deutschen Chiphersteller wichtige Autobranche erhole sich in China und den USA rasant, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konjunkturpakete in Europa gegen die Corona-Krise dürften den Trend der Elektrifizierung beschleunigen. Hiervon profitiere gerade Infineon./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 23:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.