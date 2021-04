ING Group buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ING von 10,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überwältigende Mehrheit der zu ING gehörenden sogenannten Challenger Banken, die traditionelle Geschäftsmodelle der etablierten Branchenvertreter angreifen, sei gut auf Kurs, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 05:49 / GMT



