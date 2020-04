LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 10,30 auf 8,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Omar Fall kürzte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnschätzungen für Finanzinstitute aus Frankreich und den Benelux-Ländern. Nach einer Abstufung der Societe Generale sei nun die niederländische ABN wegen besonders guter Stresstest-Ergebnisse seine letzte positive Empfehlung in dieser Gruppe./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 22:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.