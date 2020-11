NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Rückgang des Nettozinseinkommens sei enttäuschend, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Dynamik bei den Gebühren sei hingegen weiterhin gut. Das niederländische Finanzhaus widme sich zudem den Kosten und werfe eine attraktive Rendite ab, sollte der Bann auf Ausschüttung einst aufgehoben werden./bek/mis



