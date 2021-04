ING Group overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 10,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das unterschätzte Potenzial der Benelux-Banken für Kapitalausschüttungen überwiege den Druck auf die Zinsüberschüsse, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie der niederländischen Bank sei sein bevorzugter Wert. Die ING dürfte in den nächsten zwölf Monaten Mittel in Höhe von rund zwölf Prozent ihrer Marktkapitalisierung an die Aktionäre ausschütten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 06:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 06:38 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.