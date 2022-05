NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 12,70 auf 12,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Banken der Beneluxstaaten dürften steigende Zinseinnahmen teilweise von höheren Kosten aufgefressen werden, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die ING stehe mit Blick auf ihr Kapital gut da. Unsicherheiten bestünden weiterhin im Russland-Geschäft, allerdings mache das nur rund 0,2 Prozent der Erträge aus./jcf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 19:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 12:15 / BST



