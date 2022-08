NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Kennziffern der niederländischen Bank enthielten eine Reihe von Einmaleffekten, was es erschwere, die zugrunde liegenden Trends zu erkennen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Positiv seien die geringeren Kreditausfälle, das Kreditwachstum im zweiten Quartal und die weitere Reduzierung des Russland-Engagements./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 02:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 02:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.