NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Instone auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler zählt die Aktie des Immobilienunternehmens zudem zu den "Quarterly Best Ideas" unter den kleinen und mittleren kontinentaleuropäischen Werten mit einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent. Der jüngste Kursverfall im Zuge der Corona-Krise und der Kapitalerhöhung biete Anlegern nun ein attraktives Einstiegsniveau, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 16:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2020 / 19:00 / ET



