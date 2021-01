ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach Investorengesprächen von 62 auf 71 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Abgesehen von einem sehr positiven Feedback über den neuen Vorstandschef des Chipherstellers, seien die Investoren rasch vom Jahr 2021 zu den Jahren 2022/23 als neue Basis für die Aktie übergegangen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele glaubten nun unter anderem, dass Intel den richtigen Kurs in Sachen Produktionsauslagerung einschlagen werde. Das Kursziel hob der Experte vor allem mit Blick auf den freien Barmittelfluss an, den er selbst ohne die Abspaltung eines Unternehmenssegments bei rund 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 sieht./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 03:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 03:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.