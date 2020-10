NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 75 auf 70 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage aus den Unternehmen sei schwach, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts sich verbessernder Marktkonditionen im Jahr 2021 und neuer Produkte bleibt er aber bei seinem positiven Votum für das Papier des Chipherstellers./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 00:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 00:18 / EDT



