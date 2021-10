NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Intel auf "Sell" mit einem Kursziel von 51 US-Dollar belassen. Die meisten Unternehmen aus dem US-Halbleiterbereich dürften solide Quartalsresultate vorlegen und für 2022 nachhaltig robuste Fundamentaldaten in Aussicht stellen, schrieb Analyst Toshiya Hari in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Seine kurzfristigen Schätzungen für Intel lägen knapp über den Konsensprognosen. Doch wegen des intensiven Wettbewerbs sowie erwartet hoher Investitionen, die in den kommenden Jahren Margen, Gewinne und Barmittelschöpfung (FCF) belasten dürften, bleibe er für die Aktie vorsichtig gestimmt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 18:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





