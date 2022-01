NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach der Bekanntgabe eines neuen Finanzchefs auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Dass Micron-Finanzchef David Zinsner vom 17. Januar an Georg Davis beim weltgrößten Chiphersteller ersetzen werde, sei positiv, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zinsner sei glaubwürdig, diszipliniert und ein fähiger Manager, der mit der Führung eines sehr kapitalintensiven, innovationsorientierten Unternehmens vertraut sein sollte./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / / UTC



