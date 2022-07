NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel vor einer Abstimmung über ein milliardenschweres Paket der US-Regierung für die Chip-Branche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 US-Dollar belassen. Dieses werde jedoch aller Voraussicht nach keinen größeren Einfluss auf den Sektor haben, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gesamtsumme von 52 Milliarden US-Dollar über eine Laufzeit von fünf Jahren, das komme angesichts des Investitionsbedarfs der Branche einem "Rundungsfehler" gleich./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022



