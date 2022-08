NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel anlässlich einer Vereinbarung mit Brookfield Asset Management zur gemeinsamen Finanzierung einer Halbleiter-Produktionsstätte in Arizona auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Dies sei nicht das Geschäft, das man machen würde, wenn man es nicht müsste, aber wenn man es müsse, dann mache man es, kommentierte Analyst Stacy Rasgon den Deal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx



