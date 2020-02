ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Das Jahr 2020 habe für europäsiche Airlines und Flughafenbetreiber durchwachsen begonnen angesichts der Unruhen im Nahen Osten, der Probleme mit der 737 Max und des Coronavirus-Ausbruchs, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Geschäftsberichte der Netzwerk-Airlines dürften aber positive Impulse bringen./ajx/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.