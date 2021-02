NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Buy" belassen. Die Aktie der Airline-Holding gehöre zu den zwölf vom Goldman-Sachs-Analystenteam identifizierten Werten, die besonders stark auf Lockdown-Lockerungen sowie eine Erholung von der Corona-Krise ausgerichtet sind und ein signifikantes Aufwärtspotenzial bergen, geht aus einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Diese Papiere hätten in den vergangenen Monaten im Durchschnitt zugelegt, lägen aber immer noch deutlich unter ihren Niveaus vor der Covid-19-Pandemie./edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



